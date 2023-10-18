للمرة الثانية.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تدعو سكان غزة للذهاب إلى الجنوب

دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان غزة مجددا للذهاب إلى الجنوب، زاعما أن هناك مساعدات إنسانية في جنوب غزة، بحسب ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

تنفيذ عملية السيوف الحديدية ضد قطاع غزة

وأعلن جيش الاحتلال تنفيذ عملية «السيوف الحديدية» ضد قطاع غزة، ردًا على عملية «طوفان الأقصى»، التي أطلقتها حركة حماس وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.

متى انطلقت عملية طوفان الأقصى؟

وطوفان الأقصى عملية عسكرية نفذتها حركة «حماس» بشكل متزامن عبر الجو والبحر والبر، في السادسة والنصف من صباح السبت، واستهدفت الضربة الأولى لها مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية.