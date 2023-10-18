من هو أنور غازي «ضحية الكلمة» في ألمانيا؟.. مصير مجهول بعد دفاعه عن فلسطين

«من البحر إلى النهر فلسطين ستكون حرة»، مجرد كلمات حاول من خلالها أنور غازي لاعب ماينز الألماني، إعلان تضامنه مع القضية الفلسطينية، لتصل بسرعة البرق إلى ملايين حول العالم، لتكشف حقائق حاولت القوة المحتلة تضليلها، منذ بداية الحرب على غزة.

ماذا كتب أنور غازي لدعم فلسطين؟

يبدو أنها ليست مجرد كلمات، إذ لاقى صدها ردود فعل واسعة على مستوى العالم، ما جعل النادي الألماني يجبره على حذف التغريدة، التي حملت كلمات تدمي القلوب، دفاعًا عن ضحايا القصف في فلسطين، خلال الأيام المنقضية، واتخذت ضده إجراءات صارمة، أدناها الإيقاف بسبب تغريدته.

تأثير تغريدة أنور غازي، كان أكبر عقب حذفها وإيقافه بسببها، إذ حصل على دعم وتأييد كبير من قبل الملايين، الذي تعاطفوا مع موقفه، بعدما كتب كلمات بسيطة يدافع بها عن القضية الفلسطينية: «هذه ليست حربا عندما يقوم طرف بقطع المياه عن الآخر، منع الغذاء والكهرباء على طرف آخر، فهذه ليست حربا، عندما يملك طرف أسلحة نووية، فهذه ليست حربا».

وتابع: «عندما يقوم تمويل طرف بمليارات الدولارات، فهي ليست حربا، عندما يقوم طرف باستخدام الذكاء الاصطناعي لنشر معلومات مغلوطة عن الآخر، فهذه ليست حربا ولا صراعا، ما نشهده الآن بشكل حي هو إبادة جماعية ودمار شامل.. من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة».

من هو أنور غازي ضحية الدفاع عن القضية الفلسطينية؟

أنور غازي، صاحب الـ28 عامًا، مغربي الأصل، لم يكمل 30 يومًا بين صفوف ماينز، وحصل على قرار إيقاف، بسبب تغريدته عن القضية الفلسطينية، إذ انضم إلى صفوف النادي في سبتمبر المنقضي، بعد فترة صغيرة قضاها بدون ناد، عقب انتهاء عقده مع أيندهوفن.

بداية أنور غازي في ملاعب كرة القدم، كانت عبر بوابة باريندريخت في هولندا، ثم فينورد ومنه إلى سبارتا، واستقر بين صفوف النادي حتى انتقل إلى أياكس الهولندي عام 2014، وتألق بشكل لافت للأنظار، قبل أن ينضم إلى ليل الفرنسي، ومنه إلى الدوري الإنجليزي الأقوى في العالم، بعدما انضم إلى أستون فيلا، ليعيره إلى إيفرتون بعدما ظهر بأداء باهت، وظل غازي بين الفريقين، حتى انتقل إلى أيندهوفن عام 2022.

لم يظهر أنور غازي بقميص منتخب المغرب، سوى مرتين فقط، في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2015، وفشل في تسجيل أي أهداف، مكتفيًا بصناعة هدف وحيد.

معلومات عن أنور غازي

الاسم: أنور غازي.

الجنسية: مغربي.

العمر: 28 عامًا.

المركز: جناح أيمن.

القيمة السوقية: 5 ملايين يورو.

النادي الحالي: ماينز الهولندي.

مبارياته هذا الموسم: 5.

أهدافه هذا الموسم: لم يسجل وصنع هدفًا.

مبارياته طوال مسيرته: 329 مباراة.

أهدافه طوال مسيرته: 79 هدفًا (41 تمريرة).