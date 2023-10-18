خبير: ارتفاع أسعار الذهب عالميا بنسبة 5.8% منذ بداية الحرب في فلسطين

ارتفعت أسعار الذهب العالمية بشكل كبير جدا منذ اندلاع الصراع بين الفلسطنيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث ارتفعت الأوقية في البورصة العالمية بنسبة 5.8% نتيحة زيادة الطلب، حيث دفع تصاعد الصراع إلى إقبال المستثمرين على الذهب باعتباره الملاذ الآمن.

أسعار الذهب العالمية ارتفعت 106 دولار

وقال فادي كامل، المدير التنفيذي لإحدى شركات تجارة السبائك والجنيهات، إنّ أسعار الذهب عيار 21 سجلت مستوى 2345 جنيهًا، وارتفعت الأوقية بنحو 106 دولارات، حيث افتتحت التعاملات في الأسبوع عند مستوى 1831 دولارًا، وسجلت اليوم مستوى 1937 دولارًا.

وأضاف أنّ سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2680 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل مستوى 2010 جنيهات، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل مستوى 1564 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب سجل مستوى 18760 جنيهًا.

ترقب لمعرفة مصير أسعار الفائدة

وفي سياق متصل، تترقب الأسواق خطاب جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي، غدًا، للحصول على إشارات بشأن مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، في حين أظهرت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية الصادرة أمس، نموًا بنسبة 0.7%، وبأكثر من توقعات الأسواق التي أشارت إلى ارتفاعه بنسبة 0.3% فقط، وكانت القراءة السابقة للمؤشر خلال أغسطس قد سجلت نموا واضحا بنحو 0.6% والتي تمت مراجعتها لتسجل نحو نموا قويا بنسبة 0.8%.

وجاءت بيانات مؤشر مبيعات التجزئة بقيمته الأساسية إيجابية أيضا وأفضل من توقعات الأسواق، حيث نما المؤشر بنسبة 0.6%، بأعلى من التوقعات التي أشارت إلى تسجيل المؤشر نموًا بنسبة 0.2% فقط، لكن القراءة السابقة للمؤشر كانت قد سجلت نموا بواقع 0.6% خلال أغسطس، والتي تمت مراجعتها لتسجل ارتفاعا بنسبة 0.9%.