«خارجية روسيا»: التصعيد الراهن بين فلسطين وإسرائيل «كارثة عالمية»

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن التصعيد بين الجانبين الفلسيطيني والإسرائيلي أصبح كارثة عالمية، بحسب ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

ضرورة وقف إطلاق النار ونبذ العنف

ودعت الخارجية الروسية في وقت سابق، الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى وقف فوري لإطلاق النار ونبذ العنف، وممارسة ضبط النفس اللازم، وإقامة عملية تفاوض بمساعدة المجتمع الدولي، من أجل إقامة سلام شامل ودائم طال انتظاره في الشرق الأوسط.

استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة

يأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة، والذي أوقع مئات الشهداء وآلاف الجرحى في صفوف الفلسطينيين، وأحدث دمارًا في منازلهم وممتلكاتهم وبالمؤسسات العامة والخاصة.