 رئيس حزب التجمع: العالم لم يعد مقتنعا بالأكاذيب الإسرائيلية

قال سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، إن منطقة الشرق الأوسط تعيش لحظة تاريخية فارقة، بسبب الأوضاع في غزة، ويعاد ترتيب المنطقة من جديد لكي لا تكون مصر مؤثرة لا سياسيا ولا عسكريا.

الموقف المصري رسالته واضحة تجاه القضية الفلسطينية

وتابع رئيس حزب التجمع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع عبر فضائية DMC، أن الموقف المصري مدروس، وله رسالة واضحة تجاه القضية الفلسطينية، عبر عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في تدوينته التي كانت موجهة للشعوب العربية وأهالي قطاع غزة.

توجيه الرأي العام العالمي وفقًا مايريد،

وتابع : «من يملك الإعلام العالمي يستطيع صياغة الوعي العالمي وتوجيه الرأي العام العالمي وفقًا لما يريد، والعالم بأكمله لم يعد مقتنعًا بالسيناريو وبالإكاذيب الأميريكية الصهيونية الإسرائيلية»، مشددًا على أن «ما حدث خلال الأيام السابقة وما يجري حاليا من ضرب بيوت وأطفال وهدم منازل على قاطنيها، وقصف سيارات الإسعاف والمستشفيات هي مشاهد صعبة لا تُحتمل».