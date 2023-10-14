العاهل الأردني يبدأ جولة أوروبية لبحث سبل وقف الحرب على غزة

لليوم الثامن على التوالي، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة، اليوم السبت، كما واصلت اعتداءاتها في مناطق الضفة الغربية، مما أدى إلى ارتقاء نحو 2236 شهيداً، وأكثر من 6 آلاف جريح، ما دفع الدول العربية لتقديم المساعدات اللازمة، ومنها الإعلان عن جولة للعاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، في عدد من الدول الأوروبية، لبحث سبل وقف الحرب على غزة

العاهل الأردني يبحث سبل وقف الحرب على غزة

وصرح أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، صباح اليوم السبت، بأن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بدأ اليوم السبت جولة في عدد من الدول الأوروبية، من أجل الحصول على دعم زعماء ورؤساء تلك الدول، لوقف الحرب على غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» عن وزير الخارجية قوله إن المنطقة لن تنعم بالاستقرار أو السلام، حتى يحصل الفلسطينيون على حقوقهم داخل دولة ذات سيادة مستقلة.

وأضاف أن أعمال القصف المتبادل والعنف التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، من تصعيد عنيف وعدوان، ما هي إلا دليل على أن المنطقة لن تنعم بالاستقرار إلا بعد حل الدولتين، ليحصل الشعب الفلسطيني على دولته المستقلة ذات السيادة.

وتابع «الصفدي» أنه «لا أمن ولا سلام ولا استقرار، دون تحقيق السلام العادل والشامل، الذي يشكل حل الدولتين، السبيل الوحيد لتحقيقه».

العاهل الأردني يلتقي وزير خارجية أمريكا

وكان الملك عبدالله الثاني قد التقى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، في وقت سابق أمس الجمعة، حيث أكد خلال اللقاء على ضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

كما حذر العاهل الأردني من أي محاولات لتهجيير الفلسطينيين من أراضيهم، أو التسبب في نزوحهم، مما سيدفع بالمنطقة إلى الهاوية.

لقاء مع الرئيس الفلسطيني

كما ألتقى العاهل الأردني الرئيس الفلسطيني، محمود عباس «أبومازن»، لبحث سبل وقف الحرب على غزة، وأكد خلال اللقاء ضرورة وقف العدوان الشامل على أبناء فلسطين، وتقديم المساعدات الإنسانية والمساعدات الطبية والإغاثية، وتوفير المياه والكهرباء، وفتح ممرات إنسانية عاجلة في قطاع غزة.