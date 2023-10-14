السفير حسام زكي: مساعٍ حثيثة لوقف الحرب الإسرائيلية الانتقامية على غزة

أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الجامعة العربية تبذل مساعٍ حثيثة لوقف الحرب الإسرائيلية الانتقامية الغاشمة ضد أبناء الشعب الفلسطيني البواسل في قطاع غزة.

لقاء الأمين العام ووزيري خارجية تركيا وألمانيا

جاء ذلك عقب لقاء الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، بمقر الجامعة العربية، مع وزيري خارجية تركيا وألمانيا.

مساع لتفعيل ممرات إغاثة ومنع التهجير القسري

وقال السفير حسام زكي، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن هناك «مساعٍ حثيثة تبذلها الجامعة العربية وأمينها العام، لوقف الحرب، ونسعى إلى تفعيل ممرات إغاثة، ونقف ضد خطط التهجير القسري».

وأكد الأمين العام المساعد أن الوضع صعب، ويحتاج إلى عمل سياسي دبلوماسي كبير ومنسق.