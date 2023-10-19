رئيس جامعة القاهرة: استحداث وتطوير 1778 من البرامج واللوائح الدراسية

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة نجحت على مدار السنوات الأخيرة في استحداث وتطوير 1778 من البرامج واللوائح الدراسية والدبلومات والدرجات العلمية بمختلف أنواعها، بنظام الساعات المعتمدة وأنظمة التعليم الإلكتروني والمدمج والهجين والأوروبي، منها فقط في العام الأخير 136 برنامجا ولائحة ودرجة علمية، وكان أبرزها صدور اللائحة الجديدة لكلية الهندسة والتي جعلتها أول كلية هندسة بجامعة حكومية تُمكّن الطلاب من التخرج بعد 4 سنوات دراسية فقط.

استحدثنا وطورنا أكثر من 300 برنامج دراسي

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه فيما يتعلق بالبرامج الدراسية استحدثنا وطورنا أكثر من 300 برنامج دراسي في عدد من الكليات بنظام الساعات المعتمدة والتعليم الإلكتروني المدمج والنظام الأوروبي وفق المعايير العالمية واحتياجات سوق العمل وتوجهات الدولة، ونُتيح حزمة من البرامج الجديدة المتميزة في مختلف التخصصات والمجالات، وتم التوسع في برامج تخصصات وظائف المستقبل ومنها برامج البيانات الضخمة والريبورتات والبلوك تشين، وغيرها من التخصصات الجديدة، إلى جانب استحداث برامج في التخصصات البينية، حيث استحدثنا أول برنامج بكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني.

أول جامعة لديها أول بكالوريوس في الذكاء الاصطناعي

وتابع أن الجامعة أول جامعة لديها أول بكالوريوس في الذكاء الاصطناعي، ونهتم بالتوسع في برامج التخصصات الحديثة والبينية ووظائف المستقبل، بما يساهم في تقديم نظام تعليمي متميز في تخصصات غير نمطية يلبي احتياجات جميع الطلاب ليكونوا خريجين مؤهلين لسوق العمل العالمي بدرجة كبيرة من الكفاءة والتميز.