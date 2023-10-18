«الإسكان» تناقش مع بنك الاستثمار الأوروبي موقف برامج الصرف الصحي في كفر الشيخ

ناقش الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، موقف تنفيذ أعمال برنامج خدمات الصرف الصحي بكفر الشيخ، بهدف زيادة نسب التغطية لخدمات الصرف الصحي بالمحافظة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور ممثلي بنك الاستثمار الأوروبي.

تحسين مستوى الخدمات في كفر الشيخ

وأكد نائب الوزير دور شركاء التنمية في تنفيذ خطط قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة مصر 2030، مشيرا إلى أهمية برنامج خدمات الصرف الصحي بكفر الشيخ في زيادة نسب التغطية وتحسين مستوى الخدمات بالمحافظة، والذي يأتي اتساقا مع تنفيذ المشروعات بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وعرض ممثلو بنك الاستثمار الأوروبي الموقف الحالي للمشروع، والذي يهدف إلى تحسين مستوى خدمات الصرف الصحي لحوالي 62 منطقة ريفية في مرحلتيه الأولي والثانية.

ووجه الدكتور سيد إسماعيل، ممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة إلى ضرورة المتابعة الدورية لتنفيذ الأعمال وتقييم الأداء بالبرنامج ورفع التقارير الدورية المتعلقة بها، مشيرا إلى إمكانية تشكيل لجنة توجيهية تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المعنية بتنفيذ أعمال البرنامج من وزارة الإسكان وبنك الاستثمار الأوروبي والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، وذلك لمتابعة تحقيق أهداف البرنامج والانتهاء من أعمال التنفيذ في التوقيتات المخططة.