السيسي: حصار غزة يهدف لتصفية القضية الفلسطينية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنّ الحصار المطبق على قطاع غزة أضحى قضية خطيرة، هدفها النهائي تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، أنّ الحصار يشمل منع دخول المياه والوقود والكهرباء والمساعدات الإنسانية إلى غزة، وتهديدات بنقل المواطنين الفلسطينيين من القطاع إلى مصر.

وأكد الرئيس السيسي رفض مصر لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، متابعا أنّ مصر دعت إلى قمة لبحث التطورات ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام.

وشدد الرئيس السيسي، على أهمية أن تسفر القمة عن مخرجات تساهم في التصعيد الجاري حقنًا لدماء المدنيين والتعامل مع الوضع الإنساني الآخذ في التدهور، وإعطاء دفعة قوية لمسار السلام.

وأعرب الرئيس السيسي، عن أمله في أن تكون زيارة المستشار شولتس إلى القاهرة خطوة رئيسية في جهود إنهاء الأزمة الحالية وتحقيق التعايش السلمي بين الشعوب.