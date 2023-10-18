الرئيس السيسي يؤكد إدانة مصر للأعمال العسكرية ضد المدنيين الفلسطينيين

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن بالغ الأسى والألم من القصف الوحشي لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة، متقدمًا بخالص التعازي لأسر الشهداء، مؤكّدًا إدانة مصر لكل الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين بالمخالفة في انتهاك صريح لكل القوانين الدولية، مشددًا على رفض جميع الممارسات المتعمدة ضد المدنيين، ومطالبًا المجتمع الدول بالتدخل الفوري لوقفها.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس: «أرحب بكم في مصر في توقيت غاية في الدقة والخطورة، في ضوء التصعيد العسكري الخطير الذى يشهده قطاع غزة والتحديات الإقليمية المتربطة بهذا التصعيد».