الرئيس السيسي: العمل العسكري في غزة محاولة لتهجير سكان القطاع إلى مصر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنَّ مصر دولة كبيرة حرصت على السلام بإخلاص ونحتاج إلى عدم تحويله إلى فكرة غير قابلة للتنفيذ، مبينًا أنَّه يجب العمل بشكل مكثف لاستئناف عملية السلام عقب احتواء التصعيد الراهن في قطاع غزة.

وأكّد الرئيس السيسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني، أولاف شولتس بمقر رئاسة الجمهورية، أنَّ تصفية القضية الفلسطينية في غاية الخطورة، ونرى أن ما يحدث في غزة الآن ليس فقط الحرص على توجيه عمل عسكري ضد حماس، وإنّما هو محاولة لدفع السكان المدنيين إلى اللجوء للهجرة إلى مصر.

وتابع رئيس الجمهورية: «نحن دولة ذات سيادة حرصت خلال السنوات الماضية منذ اتفاقية السلام مع إسرائيل على أن يكون هذا المسار خيار استراتيجي نحرص عليه ونسعى لأن يكون هذا المسار داعم لدول أخرى للانضمام إليه».