المستشار الألماني يشكر السيسي على مساعيه لتهدئة الأوضاع في غزة

تقدم المستشار الألماني أولاف شولتس، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على مساعيه في المفاوضات لتهدئة الوضع، مبينًا أنَّ مصر وألمانيا تتفقان على عدم توسيع الصراع بالمنطقة.

وأوضح المستشار الألماني، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية، أنَّ حماس قامت بهجماتها التي أتت بتبعات سيئة على المواطنين بإسرائيل وغزة، مضيفًا «إنني أقول بوضوح شديد أن هجوم حماس على إسرائيل لا يمكن أن يبرره أي سبب، ونحن ندينه بأشد العبرات فكل دولة لديها الحق في الدفاع عن نفسها ومواطنيها وهذا حق إسرائيل أيضًا».

وأضاف أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بدور كبير في التفاوض وأقدم له كل التقدير على ذلك، واليوم يحاول مجددًا بذل المساعي في تهدئة الأوضاع ومنع التصعيد، ويرتبط ذلك أيضًا بموضوع الأسرى، لافتًا إلى أنَّ ألمانيا تبذل مساعيها لتحرير الأسرى، وهو من أهم ما تناولناه في اجتماع اليوم.

وتابع «شولتس»، «مقاومة الأزمة هو كل ما يهمنا، وهناك مجالات تعاون اقتصادي فيما بيننا، وألمانيا تقدم استثمارات جيدة في مجالات السكك الحديدة والبيئة وهي علامات جيدة»، لافتًا إلى انضمام مصر لنادي المناخ، وموجهًا الشكر الرئيس السيسي على اللقاء المثمر.