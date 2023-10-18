جوتيريش يلتقي الرئيس السيسي لإجراء محادثات بشأن إيصال المساعدات إلى غزة

أعلنت الأمم المتحدة أنّ الأمين العام أنطونيو جوتيريش سيجتمع، غدًا، في مصر مع الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لبحث كيفية إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة التي تتعرض لهجمات مستمرة من إسرائيل.

وقال المتحدث ستيفان دوجاريك إنّ جوتيريش الموجود الآن في الصين سيلتقي الرئيس المصري ومسؤولين آخرين في القاهرة؛ للحديث عن الحرب الإسرائيلية على غزة، ولم يحدد ما إذا كان الأمين العام للأمم المتحدة سيتجه أيضًا إلى إسرائيل أو إلى أي مكان آخر في الشرق الأوسط مع اشتداد الأزمة.

وأضاف دوجاريك، أنّ جوتيريش سيركز على كيفية إيصال المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في غزة، بينما تستعد إسرائيل لهجوم بري على القطاع الساحلي الفقير، مشيرا إلى أنّ من الواضح أنهم من أجل نقل المساعدات الإنسانية عبر غزة، يحتاجون إلى ممر آمن.

وأكد: «تجرى مناقشات مكثفة نشارك فيها مع عدد من الأطراف لمحاولة توصيل المساعدات الإنسانية الأساسية في أسرع وقت ممكن، وهي الغذاء والماء والدواء.. هناك حاجة ماسة إلى هذه الأشياء».