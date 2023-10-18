محافظ القليوبية: تغيير شبكة المياه في كفر شكر بتكلفة 350 مليون جنيه

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه الدكتور بكر عبد المنعم رئيس مدينة كفر شكر، أعمال إنشاء محطة مياه المنشأة الكبرى التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 45 ألف م3/ يوم، تخدم نحو 225 ألف نسمة من أهالي مركز ومدينة كفر شكر.

وتعد هذه المحطة من أضخم محطات المياه في محافظة القليوبية، وتعمل بنظام الهاي ديسانت، ويتميز هذا النظام بكفاءة عالية من جودة المياه وفق أحدث المقاييس العالمية، وتبلغ القيمة الإجمالية للمحطة إلى 470 مليون جنيه، كما يتم العمل الان علي قدم وساق لانهاء أعمال تغيير شبكة المياه بالكامل والتي تصل اطوالها الي 52 كيلو متر تم تنفيذ 15 كيلو متر وتصل تكلفة الشبكة الي 350 مليون جنيه.

أهمية الإلتزام بالتوقيتات الزمنية

وشددَّ «الهجان» على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المُقررة للانتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة، ودخولها الخدمة أخر العام الجاري ومن الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من 93% من إجمالي أعمال المحطة المدنية وجاري توريد الكهروميكانيك.

أعمال عداية خط المياه

كما تفقد المحافظ أعمال عداية خط المياه الخاص بالشبكة من غرب الى شرق الرياح التوفيقي والذي تم الانتهاء من الخزان بنسبة 70% وسيتم البدء في اعمال الدفع النفقي لخط المياه بالتوازي مع إنشاءات المحطة للإستفادة بالمحطة بمجرد الانتهاء منها وإدخالها الخدمة.

تجربة حية لمواجهة الأمطار

وشهد محافظ القليوبية، اصطفاف معدات وسيارات التدخل السريع، والتعامل مع مياه الأمطار والصرف الصحي، ومناورة حية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، للتأكد من مدى جاهزيتها لمجابهة الأزمات والطوارئ خلال فصل الشتاء خاصةً الأمطار والسيول بميدان الشيخة صالحة بكفر شكر.

وأكد المحافظ، أن تطبيق هذه التجربة يأتي في إطار التأكد التام من استعدادات المحافظة ومدى جاهزية كل الأجهزة التنفيذية بها، لسرعة التعامل الفوري واللحظي مع الكوارث والسيول والأمطار الشديدة، مشدداً على الجهات المعنية ضرورة أن تكون جميع محطات الرفع والطلمبات ومعدات الصرف في حالة تأهب واستعداد تام ومستمر، لإستقبال موسم الشتاء، لمواجهة أي احتمالات طارئة أثناء النوَّات الشديدة.