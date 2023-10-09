إنجازات 10 سنوات.. محطة تحلية مياه البحر بتكلفة مليار جنيه في الغردقة

محطة اليسر لتحلية المياه بالغردقة، واحدة من أهم المشروعات القومية الكبرى بمحافظة البحر الأحمر في قطاع المياه والصرف الصحي، إذ تعمل بطاقة 80 ألف م3 يوميا، بتكلفة قاربت المليار جنيه، لتسد الفجوة في مدينة الغردقة، التي كانت تعاني فقرا مائيا، وهي واحدة من أكبر محطات تحلية المياه في مصر والشرق الأوسط، جرى البدء في بنائها في يناير 2015 بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وافتتحها في بداية 2018.

محطة اليسر لتحلية المياه بالغردقة

أشار المهندس أحمد شعبان مدير التشغيل والصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، أن محطة اليسر لتحلية المياه بالغردقة بطاقة 80 ألف طن م3، وفرت الشعور بالأمان لمواطني الغردقة، وتعول عليها المدينة لحل مشكلة المياه لسنوات عديدة، خاصة في فصل الصيف، حيث تستقبل الغردقة آلاف الزائرين خلال شهور الصيف وتغذية المشروعات السياحية، وقضت على الشكاوى بنقصها وتوفير مياه الشرب للمواطنين، ضمن جهود الدولة في المشروعات القومية الكبرى.

تعمل بنظام المعالجة النهائية

كشف الدكتور محمد عبد السلام مدير المعامل بمحطة تحلية اليسر بالغردقة، أن محطة اليسر ثان محطة على مستوى الجمهورية تعمل بنظام المعالجة النهائية «فلاتر الكالسيت»، ونظام حقن ثاني أكسيد الكربون لمعالجة المياه طبقًا للمواصفات القياسية لوزارة الصحة.

وأضاف أن جميع المراحل تتم آليا دون تدخل الأيدى البشرية، حتى لا تكون هناك مساحة لتلوث المياه، وفق أحدث الأساليب العلمية، للحفاظ على جودة المياه ومطابقتها لمنظمة الصحة العالمية.

محطة تحلية مياه البحر

ولفت إلى أن محطة اليسر جرى تنفيذها على أعلى مستوى طبقا للمواصفات العالمية لمحطات تحلية مياه البحر، وتجري على 3 مراحل وفقا لمواصفات عالمية، ويجري التخلص من جزيئات المياه المالحة بإلقائها بالبحر، ويجري توزيعها على بقعة واسعة، حتى لا تعود للمحطة مرة أخرى أثناء مرحلة التعبئة.

وجرى إنشاء مأخذ المياه من البحر بجوار الميناء البحري وخزان التكديس والمنشآت الملحقة، وتتكون المحطة من ثلاثة أجزاء، تبدأ بالمأخذ البحرى لنقل مياه البحر عبر أنفاق تحت الأرض، لتصل إلى وحدة التحلية التى ستعمل وفق أحدث النظم العالمية فى تحلية مياه البحر وتنتج المياه الصالحة للشرب.

محطة تحلية مياه البحر وفرت الأمان المائي

كشف النائب محمد سعيد الدابي وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، أن محطة اليسر لتحلية المياه بالغردقة، وفرت الأمان المائي للمدينة التي كانت تعانى منها لسنوات عديدة، ونجحت جهود الدولة في توظيف محطة تحلية المياه كمورد مائي استراتيجى مستدام، خاصة مع التوسع في المشروعات السياحية.

ولفت إلى أن الغردقة تضم أكثر من 170 فندق ومنتجع سياحي، بالإضافة إلى مئات المنشآت السياحية، إذ وفرت كميات كبيرة من المياه بجوده عالية جدا، ومعها الشعور بالأمان لمواطني البحر الأحمر والمترددين عليها خلال فصل الصيف، لقضاء إجازة الصيف على شواطيء الغردقة.

وأوضح «الدابي»، أن هناك اتجاه لزيادة عدد محطات تحلية المياه وفقا لدراسات استشارية في المحافظات السياحية ومدن سفاجا والقصير ومرسى علم وحلايب وشلاتين، جار تنفيذ مشروعات محطات المياه، لتجاوز الفجوة المائية التي نعاني منها، لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات الفعلية للاستهلاك المياه، وذلك من خلال توظيف تحلية المياه كمورد مائي استراتيجي مستدام.