إنشاء محطة مياه شرب بمدينة ناصر الجديدة في أسيوط بتكلفة 1.8 مليار جنيه

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، خلال جولة ميدانية، أعمال تنفيذ مشروع محطة مياه الشرب المدمجة بمدينة ناصر الجديدة، إحدى مدن الجيل الرابع، بتكلفة إجمالية بلغت 1.8 مليار جنيه للمشروع بالكامل، كما تابع بعض مشروعات المرافق والبنية الاساسية للوقوف على مراحل ونسب تنفيذ المشروعات.

مشروع محطة مياه الشرب

وبدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد أعمال تنفيذ محطة مياه الشرب بمدينة ناصر، والتي تقام على مساحة 31 فدانا، بطاقة قدرها 25 ألف مترمكعب من إجمالي طاقة المحطة 125 ألف م3/يوم في سنة، بتكلفة تصل إلى 1.8 مليار جنيه للمشروع بالكامل والشبكات، وتابع معدلات تنفيذ المرحلة الأولى والتي سيتم الانتهاء منها خلال الأشهر القادمةز

معدلات تنفيذ الأعمال

كما تابع المحافظ خلال زيارته لمدينة ناصر الجديدة نسب تنفيذ الأعمال ببعض المشروعات العمرانية والسكنية بالمدينة معلنًا دعمه الكامل وتذليل العقبات أمام استكمال المرافق والبنية الأساسية بمدينة ناصر لتحقيق الجذب السكاني لها وجذب الاستثمارات الجديدة.

كما استمع إلى شرح من المهندس ياسر عبدالله لمراحل تنفيذ مشروع محطة كهرباء المدينة بقدرة 66 ك فولت وتتكون من 9 موزعات ومحول 40 ميجا لتغذية مدينة ناصر بالكامل، بتكلفة اجمالية بلغت 60 مليون جنيه وتابع نسب التنفيذ بالمشروع مشيدًا بمعدلات الانجاز والجهد المبذول من الشركة المنفذة.