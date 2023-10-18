رئيس «الرعاية الصحية» يتفقد مستشفيين بالأقصر.. ومريضة نرويجية تشيد بجودة الخدمات

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، جولة تفقدية لمستشفيي الكرنك الدولي والأطفال التخصصي التابعين لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، للتأكد من جودة الخدمات المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وخلال الجولة، تفقد السبكي الأقسام المختلفة بالمستشفيين، من الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والأقسام الداخلية، والرعايات المركزة، وغرف العمليات، والحضانات، وأقسام الأشعة والمعمل، والغرف والأجنحة الفندقية، كما تفقدا أنظمة العمل الإلكترونية والداخلية بالمستشفيين، وعمليات الميكنة والتحول الرقمي للخدمات، ورحلة علاج المرضى.

وحرص السبكي على استطلاع آراء المرضى والوافدين الأوروبيين ضمن برنامج السياحة العلاجية، للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة.

وأشادت مريضة نرويجية بجودة الخدمات وكفاءة الأطقم الطبية بمستشفى الكرنك الدولي، مؤكدة أنّها لا تقل عن أحدث المستشفيات في أوروبا.

وأشار السبكي إلى أنّ مستشفيي الكرنك الدولي والأطفال التخصصي يقدمان خدمات طبية وعلاجية بجودة عالمية، باستخدام أحدث التقنيات الطبية، كما يضمان العديد من الكوادر الطبية والإدارية المدربة والمؤهلة.

وأضاف أنّه جرى تقديم أكثر من 2.4 مليون خدمة طبية وعلاجية بمستشفيي الكرنك الدولي والأطفال التخصصي حتى الآن، منها 610 آلاف خدمة بالطوارئ، و330 ألفا في العيادات الخارجية، و48 ألف عمليات وجراحات، و65 ألف جلسة للغسيل الكُلوي، إضافة إلى 1.4 مليون فحص طبي ومعملي.

وأكد السبكي أهمية استمرار النهوض بمنظومة خدمات الرعاية الصحية في الأقصر، مستهدفًا بشكل دائم تنشيط مشروع هيئة الرعاية الصحية للسياحة العلاجية «نرعاك في مصر» بالمحافظة.