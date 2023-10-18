راعي الكنيسة الأسقفية في رام الله: نطالب العالم بوقف حرب إسرائيل على فلسطين

قال الأب فادي دياب راعي الكنيسة الأسقفية في رام الله، إننا نطالب العالم بوقف الحرب التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني.

وأضاف «دياب» خلال مؤتمر صحفي، نقلًا عن القاهرة الإخبارية: «نقدم الخدمة الطبية لأبنائنا في قطاع غزة منذ أكثر من قرن والمستشفى المعمداني تعرض لهجوم بربري غاشم».

وتابع راعي الكنيسة الأسقفية في رام الله، نطالب بمحاسبة المسؤولين عن جرائم جيش الاحتلال في قطاع غزة، وندعو العالم إلى وقف الهجمة الإسرائيلية الشرسة على أهلنا في قطاع غزة.