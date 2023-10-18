«الصحفيين» تبدأ مؤتمر دعم فلسطين بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء

انطلق مؤتمر نقابة الصحفيين بحضور السفير الفلسطيني لدى القاهرة دياب اللوح، للحديث عما يجري الآن في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي على الأشقاء الفلسطينيين هناك، وبدأ المؤتمر بالوقفة دقيقة حدادًا على شهداء فلسطين، وتقديرًا للمقاومة الفلسطينية والشعب الصامد.

ما يحدث في فلسطين انتهاك لمعايير الإنسانية

وقال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إنّ ما يحدث في فلسطين من قبل الاحتلال الإسرائيلي انتهاك لكل المعايير الإنسانية، وهو حدث جلل تتخابط فيه المشاعر، وكل المواقف تثبت الازدواجية التي يتعامل بها العالم مع القضية الفلسطينية، نحن أمام مجتمع دولي انتفض للدفاع عن كيان محتل، نحن أمام مشهد لضمير العالم وحجم الازدواجية التي يتعامل بها.

وأضاف البلشي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، أنّ هذه الأحداث تجعلنا نقف على موقفنا، وأن القضية الفلسطينية قضيتنا، وندافع جميعا عن فلسطين وشعبها، ولا سبيل إلا لفلسطين حرة، ويجب على الصحفيين أن يكونوا سلاحًا في وجه الحقيقة؛ لأنّ هذا ما نملكه، وأدعوكم للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي تنظمها النقابة اليوم للتعبير عن موقفنا الثابت.

استضافة السفير الفلسطيني في نقابة الصحفيين

كانت نقابة الصحفيين حددت، اليوم، وقفة احتجاجية أمام النقابة في الـ5 مساء بعد استهداف جيش الاحتلال مستشفى المعمداني، أمس، وراح ضحية القصف عدد كبير من أهالي غزة، لإعلان موقفهم الواضح دعمًا للأشقاء الفلسطينيين ضد الإجرام الصهيونى.

وأعرب مجلس نقابة الصحفيين المصريين إدانته الشديدة لمجزرة الاحتلال الإسرائيلي الإجرامي باستهداف المستشفى المعمداني في قطاع غزة، الذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء من الضحايا الأبرياء والجرحى، والمصابين من المواطنين الفلسطينيين العزل في غزة.