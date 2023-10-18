مؤسس كتلة الحوار: نؤيد الرئيس السيسي في رفض تهجير الشعب الفلسطيني

فوضت كتلة الحوار الرئيس عبدالفتاح السيسي لرفض تهجير أهل غزة إلى سيناء، كما تفوضه في حماية حق الشعب الفلسطيني في أرضه والذي نصر عليه، ولن نتنازل عنه.

وقال باسل عادل، مؤسس كتلة الحوار، إنّ ذلك يأتي في إطار تداعيات أزمة فلسطين الأخيرة والاعتداءات السافرة على الشعب الفلسطيني الأعزل، ودك منازلهم فوق رؤوسهم، ومجزرة المستشفى الأهلي المعمداني، وقتل أكثر من 500 مدني آمن لاذ بها للعلاج أو الأمن.

دفع أهل غزة للنزوح

وأضاف مؤسس الكتلة، في بيان له اليوم، أن ذلك يأتي بعد النداءات المتكررة في الإعلام الإسرائيلي لمواطني غزة في النزوح جنوبا تجاه مصر، والإصرار على هذا الاتجاه الذي يرمي إلى تصفية القضية وإخراج شعب بالكامل من أرضه وتهجيره قسريا، ودفع أهل غزة للنزوح إلى مصر ثم دفع أهل الضفة للنزوح إلى الأردن ثم إنهاء أقدم قضية احتلال.