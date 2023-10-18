«الغزل والنسيج» تدين الاستهداف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة

أعلن مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج إدانته الشديدة للمجزرة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، مساء أمس، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من المواطنين الفلسطينيين العزل.

وأعرب المحاسب عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، عن إدانته الشديدة لجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تنتهجها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة.

وقف الانتهاكات بحق المدنيين

وطالب الأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج من المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته الأخلاقية، وأبسط القيم الإنسانية لوقف تلك الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينين، مشيرًا إلى أنّ هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية ما هو إلا انتهاك صارخ وواضح لأحكام القانون الدولي والإنساني.

وأضاف إبراهيم أن كل ما يحدث من قتل وسفك الدماء تحت مرأى ومسمع من كل الدول التي تتغنى بحقوق الإنسان حيث صم الأذان عن وقع أصوات الرصاص والقنابل، وكفت الأعين عن آلاف القتلى والمصابين من الأطفال والنساء؛ ليظهر جليا ازدواجية المعايير والصمت المتخاذل تجاه إسرائيل.

حق الشعب الفلسطيني

وأكد ثقته المطلقة في الرئيس عبدالفتاح السيسي وحكمته في اتخاذ القرارات في الوقت المناسب، مضيفا أن مصر كانت ولا تزال قيادة وشعبا تضع القضية الفلسطينية نصب أعينها حفاظا على حق الشعب الفلسطيني؛ وكذلك حفاظا على الأمن القومي المصري الذي هو خط أحمر لا يمكن تجاوزه، لذا فإنّ الشعب المصري يعلم جيدا أن مصر لن تسمح قيادة وشعبا بتصفية القضية الفلسطينية عبر إزاحة وتهجير الفلسطينيين قسريا من أراضيهم.