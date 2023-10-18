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برلماني: مصر تتحدى المشروع الإسرائيلي وحدها وسط صمت الجميع

كتب:

ماريان سعيد
02:42 م | الأربعاء 18 أكتوبر 2023
النائب محمد عبدالعزيز

النائب محمد عبدالعزيز

نشر  النائب محمد عبدالعزيز، بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، منشورًا على صفحته الرسمية عبر «فيسبوك» تضمن ملخص كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس.

وكتب «عبدالعزيز» تعليقا على المنشور: «كل الذين لا يعلو صوتهم واعتادوا الحديث فقط عن مصر والتساؤل عن موقفها.. هذه مصر الكبيرة موقفها واضح قاطع لا لبس فيه.. ودائما في صف القضية الفلسطينية».

وتابع عضو مجلس النواب: «مصر أظهرت رفضًا حاسمًا لتصفية القضية بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وتتحمل (وحدها) تحدي المشروع الإسرائيلي وسط صمت الجميع.. نسأل الجميع .. أين مواقفكم الآن؟»

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