«حقوق النواب»: الرئيس السيسي يعلم جيدا نية إسرائيل من تهجير الفلسطينيين

قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعلم جيدًا المخطط طويل المدى من رؤية هدف الكيان المحتل لإعادة تهجير الفلسطنيين من قطاع غزة إلى سيناء لحين الانتهاء من أعمال التطهير من الإرهاب في هذه المنطقة.

وأضاف رضوان، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية dmc، أن هذه هي أفضل معادلة، للقضية الفلسطنية الحالية، متسائلا: «لماذا تهجيرهم إلى دولة أخرى في حين أن هناك مساحة الدولة نفسها أو الكيان المتنازع فيه».

وأوضح رضوان أنّه مع إلغاء قمة اليوم في دولة الأردن وتحديدا الإلغاء جاء متوازيًا مع انطلاق رحلة بايدن إلى المنطقة، وإبلاغه في أثناء تواجده بطائرته، بإلغائها نظرا لما حدث في مستشفى المعمداني بقطاع غزة، مشيرا إلى أنّها رسالة يتبعها توحيد الصف العربي، وأنه لا بد أن تكون هناك خطوات جادة من قبل الدولة العربية المفترض أنّها مساندة للقضية الفلسطينية تجاه الغرب.