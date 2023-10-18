برلماني: المصريون يؤيدون موقف الرئيس السيسي الرافض لتهجير الفلسطينيين

ثمّن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الموقف التاريخي للرئيس عبدالفتاح السيسى من القضية الفلسطينية، فى كلمته الحاسمة والفاصلة خلال المؤتمرالصحفي الذي عقده مع المستشار الألماني.

وأشار «بدوي»، إلى أن جموع المصريين يقفون صفا واحدا خلف الرئيس السيسى في رفضه تصفية القضية الفلسطينية، وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، موضحا أن الأمن القومى المصرى كما أكد الرئيس خط أحمر لا يمكن التهاون فيه أو تجاوزه تحت أى ظرف من الظروف.

مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية

وأضاف «بدوي»، فى بيان له اليوم، أن مصر قيادة وشعبا ترفض تصفية القضية الفلسطينية، أو أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريا من أرضهم لا سيما وأن الفلسطينيين أنفسهم يرفضون فكرة التهجير التى ينادى بها البعض.

وأكد النائب أحمد بدوي، أن الشعب المصري بأسره يؤيد موقف الرئيس السيسى وتصريحاته القوية التى خرجت بوضوح تام لتؤكد للعالم أجمع الموقف المصرى الصريح تجاه القضية الفلسطينية، لأن ما تقوله مصر في الغرف المغلقة هو نفس الذى تقوله في العلن وأمام الرأي العام، وما حدث فى لقاء الرئيس بوزير خارجية أمريكا والمستشار الالمانى أمر واضح لا يقبل التأويل وأثلج صدور المصريين، خاصة حينما قال الرئيس بوضوح : «لو استدعى الأمر أن أطلب من المصريين الخروج للتعبير عن رفض تهجير الفلسطينيين لسيناء سترون خروج الملايين من المصريين يؤيدون موقف الدولة».

إقامة الدولة الفلسطينية

واستطرد قائلا: إن تأكيد الرئيس على ضرورة اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو أمر يعبر عما بداخل ملايين المصريين بالكامل.