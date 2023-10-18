«التيار الإصلاحي» يعلن تفويض السيسي لمواجهة مخطط تصفية القضية الفلسطينية

أعلن التيار الإصلاحي الحر عن تفويضه للرئيس عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ ما يراه مناسبًا لمنع المخطط الخبيث الذي يحاول تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير أشقاءنا الفلسطنيين إلى سيناء.

نرفض تجهير الفلسطنيين من أرضهم

وشدد على أنّ التيار يعلن رفضه التام لمثل تلك الدعوات، واعتباره كل من يدعو إليها بأنه يخون القضية الفلسطينية، ويهدد الأمن القومي المصري بشكل مباشر.

وأوضح الحزب أنه يقف خلف كافة الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية بهذا الشأن مهما كانت الأثمان التي ستدفع، فالأمن القومي المصري خط أحمر، والعبث بمقدرات الشعب المصري أو محاولة اقتطاع جزء من أرضه هو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا.