«حماة الوطن» يؤيد تصريحات السيسي الرافضة لتهجير الفلسطينيين

أعلن حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، تأييده لتصريحات الرئيس السيسي الرافضة لتهجير الفلسطينيين، حفاظا على القضية الفلسطينية والأمن القومي المصري.

وأكد الحزب أن الرئيس السيسي في كلمته خلال المؤتمر مع المستشار الألماني، وضع العالم كله أمام مسئولياته في ضرورة وضع حل لتداعيات الأزمة الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب من انتهاكات صارخة بأيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي.

الحفاظ على أمن مصر في مقدمة أولويات القيادة

وتابع: «الحفاظ على أمن مصر القومي في مقدمة أولويات القيادة السياسية، والشعب المصري يؤيد كل التحركات في هذا الشأن، لمنع انزلاق البلاد إلى منعطف خطير يؤثر على المنطقة بالكامل».

وأشار الحزب بكل قياداته وأعضائه على مستوى الجمهورية إلى أنه على أتم استعداد لتلبية دعوة الرئيس للتفويض في رفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، والحفاظ على أمن مصر القومي.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم الجهورية لحزب حماة الوطن، أن الحزب بقواعده وأعضائه وقياداته على أتم الجاهزية للاصطفاف خلف القيادة السياسية تأييدًا ودعماً لقرارات سيادته، في كل وقت، وما يلزم من قرارات لحماية الدولة المصرية ودرء أي مخطط يعبث بأمننا القومي.

وتابع: «نحن ندعم تأييد القيادة السياسية لحق أشقائنا الفلسطينين في التوطين بدولتهم، ونرفض تهجير أشقائنا كما أعلنها السيد الرئيس واضحة، مرارًا».

وأوضح أن الانتهاكات الصارخة التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد الأشقاء في فلسطين وآخرها تدمير مستشفى المعتمدية هي بمثابة جرائم حرب، وعلى المجتمع الدولي ألا يغض بصره عنها ويتخذ اللازم من أجل وقف جرائم جيش الاحتلال التي نالت من الأطفال والعجائز والشباب دون مراعاة لأي مباديء إنسانية.

وأوضح أن ما يحدث بالمنطقة خطر لن يهدد منطقة الشرق الأوسط وحسب، بل له تداعياته على القوى الدولية التي مازالت تسمح باستمرار الوضع وتدعمه دعمًا لوجستيًا، داعيا لضرورة التوافق حول الدولة المصرية التي تعد أهم الدول المحورية في القضية الفلسطينية، ودعم مخرجات قمة السبت المقبل التي دعا لها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والخروج بحل يقضي بإنهاء الحرب على وجه السرعة.