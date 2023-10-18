ألمانيا: نقدّر دور مصر لوقف التصعيد في غزة.. ولن نترك المدنيين دون مساعدات

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الأربعاء، عن تقديره للدور المصري في مساعي التهدئة ومنع تصعيد الأوضاع في قطاع غزة، مضيفا أنّ مصر جار مباشر للقطاع وتأثرت من تداعيات التصعيد الأخير.

وقال شولتز، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي: «نعمل سويا من أجل وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، حيث يحتاج الناس هناك إلى الماء والمواد الغذائية والأدوية، لن نترك المواطنين هناك وحدهم، وسوف يقوم العالم بدوره في تقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين المدنيين».

وأشار المستشار الألماني، إلى أنّ مصر وألمانيا يجمعهما الرغبة في منع انتشار تداعيات الأمر في المنطقة، محذّرا الدول الأخرى من أن تتدخل في هذا الصراع.

وأعرب شولتس، عن تقديره للدور المصري في موضوع الأسرى، قائلا: «قمتم في الماضي بدور مهم للغاية في التفاوض، واليوم تحاولون أيضا بذل المساعي لتهدئة الأوضاع ومنع التصعيد وفي موضوع الأسرى».

وحول مجالات التعاون بين البلدين، قال شولتز إنّ ألمانيا تقدم استثمارات جيدة في مجال خطوط السكك الحديدية، وكذا مجال البيئة، موجّها الشكر إلى الرئيس السيسي على حسن وحفاوة الاستقبال، وعلى اللقاء المثمر الذي حظي به اليوم، معربا عن أمله في رؤية الرئيس السيسي بألمانيا.