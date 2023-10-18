نرمين الفقي عن قصف مستشفى المعمداني في غزة: «صور الأطفال قطعت قلبي»

علقت الفنانة نرمين الفقي عن الهجوم الغاشم والمجزرة التي نفذها المحتل الإسرائيلي على مستشفى المعمدانى في قطاع غزة، والتي كان يتواجد فيها الآف الفلسطينيين الذين نزحوا إليها قسرًا، الأمر الذي ترتب عليه سقوط المئات من الشهداء.

نرمين الفقي عن قصف مستشفى المعمداني

وقالت الفنانة نرمين الفقي في تصريحات لـ«الوطن»: «هذا الهجوم المشين لم أكن أتخيل أن يدخلوا الأطفال والنساء ضمن القضية، بمنتهي القسوة والبرود، ولكننا سنظل ندعم القضية الفلسطينية ضد القصف الإسرائيلي المتعمد».

وأضافت، «أكثر ما يزعجني في ذلك الأمر، صور الأطفال، فهي تقطع قلبي، وتبكيني، أتمنى تقديم أي مساعدة لأهل غزة».

سقوط مئات الضحايا

واجتاحت خلال الساعات الماضية، حالة من الغضب والحزن الشديدين، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إزاء القصف الإسرائيلي المتعمد لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة مساء أمس الثلاثاء، ونتج عنه سقوط آلاف الشهداء والضحايا والمصابين.

وعمّت حالة من الحزن والغضب في الساعات القليلة الماضية، على إثر ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جريمة القصف غير المبرر لإحدى المستشفيات بقطاع غزة.