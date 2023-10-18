بوتين: ندعم إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بأنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال إننا ندعم إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

كان بوتين أكد في وقت سابق أنه يتعين على الجميع البحث عن حل سلمي لمنع تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، نظرًا لأنه لم تعد هناك بدائل أخرى.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة، والذي أوقع مئات الشهداء وآلاف الجرحى في صفوف الفلسطينيين، وأحدث دمارًا في منازلهم وممتلكاتهم وبالمؤسسات العامة والخاصة.