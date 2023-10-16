«بوتين» يحذر من خطورة التلاعب بالأمن العالمي وعدم الالتزام بالمعاهدات الدولية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، ضرورة الالتزام بالمواثيق والتعهدات الدولية وضمان الأمن لدول العالم على حد سواء.

وحذر بوتين، في مقابلة حصرية مع التلفزيون المركزي الصيني، من خطورة التلاعب بالأمن العالمي، وعدم الالتزام بالوعود والمعاهدات والمواثيق الدولية، خاصة تلك التي تقدمها الدول العظمى، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «سبوتنيك».

أشار الرئيس الروسي، إلى وعود الدول الغربية فيما يخص عدم توسيع حلف الناتو باتجاه الشرق، قائلًا: «لقد عبرنا عن قلقنا مرارًا، وقالوا لنا نعدكم بعدم التوسع ولم يلتزموا بأي وعد وهذا كل شيء».

ونوّه الرئيس فلاديمير بوتين، إلى تصريحات السياسيين الأمريكيين في الوقت الحالي، قائلًا: «تفردها واستثنائيتها ليست مفاجئة، وهي من الموروث الاستعماري»، مؤكدًا تساوي الجميع في نظر موسكو.

ورحّب الرئيس الروسي، بمقترحات الصين بشأن تسوية الصراع الأوكراني، مؤكدا أنها يمكن أن تكون جزءًا من اتفاقيات السلام في حال كانت أوكرانيا مستعدة للتفاوض مع روسيا.

وشدد «بوتين» على أن «هذا هو حال العالم متعدد الأقطاب، وأن هذا ما تسعى روسيا إلى تحقيقه»، لافتًا إلى أن الشراكة والتفاعل بين روسيا والصين على الساحة الدولية تستند إلى هذا المبدأ.