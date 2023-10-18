اتحاد الصناعات يؤيد موقف الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية

أعرب اتحاد الصناعات المصرية، اليوم، عن دعمه الكامل لموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي في موقفه من القضية الفلسطينية، مؤكدا وقوفه خلف الرئيس السيسي في مطالبه للتفويض الشعبي والاصطفاف خلفه في دعم القضية الفلسطينية وحقوق شعبها.

وأضاف الاتحاد أنّ العدوان الإسرائيلي على غزة «جريمة حرب» تستهدف المدنيين الأبرياء، ويجب على المجتمع الدولي إدانتها واتخاذ إجراءات عاجلة لوقفه.