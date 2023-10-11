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«مستقبل وطن» يعقد اجتماعا لدعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي (صور)

كتب:

محمد أباظة
01:32 ص | الأربعاء 11 أكتوبر 2023
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

عقد حزب مستقبل وطن، اجتماعا مهما ضم أمانته المركزية وهيئته البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ وأمناء الحزب في المحافظات، لمناقشة خطة عمل الحزب خلال المرحلة المقبلة، وفي أعقاب إعلان الحزب تأييده ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة. 

وتحدث في الاجتماع؛ النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وأمين التنظيم، والذي وجه الشكر لكل الحضور من القيادات البرلمانية والحزبية، مؤكدا دعم ومساندة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الاستحقاق الانتخابي المقبل، وفاءً للجميل، وتقديرا للإنجازات الكبيرة التي تحققت والتي لا يمكن لأحد إنكارها، واستكمالا لمسيرة التنمية التي تشهدها مصر.

وأشار نائب رئيس الحزب إلى عملية التطوير التي تحققت في الحزب خلال الفترة الأخيرة على المستويين التنظيمي والجماهيري، وفي الأمانات المركزية وأمانات المحافظات، والمهام المنوطة بهذه التشكيلات في الاستحقاق الانتخابي المقبل.

ومن جانبه، أشاد النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بجهد كوادر وأعضاء الحزب وخاصة من المرأة في تحرير التوكيلات بمختلف المحافظات لدعم وتأييد الرئيس السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، لافتا لأهمية الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية في مواجهة الشائعات والأكاذيب.

و تحدث النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عن أهمية دور كوادر وأعضاء الحزب، وهم أصحاب الخبرات الانتخابية والشعبية الكبيرة والمنتشرين في كل أنحاء البلاد في الاستحقاق الانتخابي الرئاسى القادم، ورد الجميل إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار المستشار السياسي الدكتور محمد كمال، إلى التحديات الداخلية والخارجية في هذه المرحلة، ومسؤولية القيادات الحزبية والبرلمانية في المساهمة في عبور تلك التحديات وتحقيق الاستقرار.

وفي نهاية الاجتماع، أكد النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وأمين التنظيم، على استمرار الاجتماعات التنظيمية على المستويات المختلفة لتنفيذ خطة التحرك فيما يتعلق بالاستحقاق الانتخابي الرئاسي القادم وبالشكل الأمثل.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.