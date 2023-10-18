عضو بـ«النواب»: الرئيس السيسي حسم موقف مصر تجاه تهجير الفلسطينيين

ثمن الدكتور سامي سوس، عضو مجلس النواب، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، إذ أعلن الرئيس رفضه للاعتداءات المتطرفة من إسرائيل ضد المدنيين، موضحا أن استمرار العمليات العسكرية سيكون له تداعيات تخرج عن السيطرة وتوسع رقعة الصراع.

مستشفى المعمداني من أبشع الجرائم الإنسانية

وندد عضو مجلس النواب بالهجوم الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة، والذي أسفر عن مقتل مئات الأبرياء بينهم أطفال، معتبرا أنها من أبشع الجرائم في حق الإنسانية وتعد جريمة حرب، مشيرا إلى أن القانون الإنساني الدولي يوفر الحماية للمستشفيات والعاملين في المجال الطبي، مجددا دعوته لوقف الحرب وسباق التسلح والعقاب الجماعي الذي يمارسه الكيان المحتل .

النساء والأطفال أشد المتضررين من الصراعات

وأشار إلى أن الحرب وسباق التسلح لم يجلبا للبشرية سوى الدمار، وأن النساء والأطفال هم أشد المتضررين من الصراعات، مضيفًا أن السلام يعطي الرخاء بينما تجلب الحرب الدمار، لافتا إلى جهود مصر الحثيثة ودعوتها إلى قمة القاهرة للسلام السبت المقبل، بمشاركة العديد من الزعماء والرؤساء لوقف العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، والتي تسعى إلى إنهاء هذا الاستهداف العشوائي في ظل مساعي المجتمع الدولي على التحرك بسرعة، لوقف العنف ومحاسبة المسئولين عنه.