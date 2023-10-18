«تضامنا مع فلسطين» يتصدر «إكس» لدعم الأشقاء في غزة

تصدر وسما «تضامنا_مع_فلسطين» وIn_solidarity_with_Palestine موقع التدوينات المصغرة «إكس»، بعد وقوع الأحداث الأخيرة في قطاع غزة واستهداف مستشفى المعمداني في القصف الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أسفر عن استشهاد المئات، وإصابات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين.

وخرجت عشرات التظاهرات والفعاليات الاحتجاجية في عدة مدن عربية وإسلامية وأوروبية، تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على غزة ومجزرة مستشفى المعمداني.

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