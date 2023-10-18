أعضاء التحالف الوطني يؤدون صلاة الغائب أمام بوابة معبر رفح على أرواح شهداء غزة

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» مقطع فيديو يظهر أعضاء من التحالف الوطني وهم يصلون صلاة الظهر ثم صلاة الغائب على الضحايا الأبرياء شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقالت الإعلامية دينا ظهرة: «تأدية صلاة الغائب من أعضاء التحالف الوطني في مصر عند بوابة معبر رفح على أرواح الشهداء الذين قضوا بالأمس في القصف الدموي على المستشفى المعمداني في غزة وراح ضحيته ما يقرب من 500 شهيد».

كما ظهر بالفيديو لافتات تأييد مكتوب عليها «مرابطون حتى الإغاثة».