مسلم: أحداث غزة تكشف اختلال نظرية الأمن الإسرائيلي.. ولا أمان دون حل الدولتين

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أكثر من مرة أنّ وجود الشعب الفلسطيني على أرضه ضروري من أجل حل القضية، لافتا إلى القرار المصري برفض دخول الأجانب قبل عبور المساعدات إلى غزة، فضلا عن تنظيم القوافل والمساعدات الإنسانية المصرية، التي تراكمت في المعبر من أجل الشعب الفلسطيني، وهو موقف يحسب للدولة المصرية.

وتابع رئيس مجلس إدارة الوطن، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أنّ الرئيس السيسي أكد أكثر من مرة أنّ الأمن والأمان لن يتحققا إلا بحل الدولتين، وبسلام عادل وشامل في المنطقة، مؤكدا أنّ الأحداث الحالية كشفت عن اختلال نظرية الأمن الإسرائيلي.

وأوضح أنّ مصر رفضت دخول الأجانب إلى غزة، إلا في حالة دخول المساعدات الإنسانية إليها، كما ضغطت على الأردن لإلغاء قمة كان من المفترض أن تعقد اليوم مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، دعما للفلسطينيين في مواجهة الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.

وأكد مسلم، أنّ ما تفعله إسرائيل خطر على المنطقة بأكملها، وسيدق طبول الحرب مرة أخرى في المنطقة، لافتا إلى أنّ مصر تدعم القضية الفلسطينية وترفض تصفيتها، وتقف إلى جانب الفلسطينيين في نضالهم من أجل إقامة دولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما ترفض مصر أي خطوات تؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية، لأنها ستؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، أنّه رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، إلا أنّ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومؤسسة حياة كريمة، أطلقا سيارات محمّلة بالأغذية والأدوية والمساعدات إلى العريش استعدادا لفتح معبر رفح، لإدخالها إلى الأشقاء في فلسطين.

وتابع مسلم، أنّ الرئيس السيسي حذّر من تصفية القضية الفلسطينية، قائلا إنّها ستأتي على حساب فلسطين والقارة الأوروبية أيضًا، كما تحدّث عن تداعيات قطع الكهرباء والمياه، وخطورتهما على الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وتساءل رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ: «لا أعرف أين ما صدعنا به الغرب من قيم إنسانية على مدى عقود؟، أين هي مع ما حدث أمس في مستشفى المعمداني؟»، لافتا إلى أنّ انحياز الغرب لإسرائيل أعمى.