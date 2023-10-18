مستشفيات غزة تنهار.. نقص حاد في الأدوية مع تزايد عدد شهداء فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أن غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة تسببت في ارتفاع عدد ضحايا فلسطين إلى 3300 شهيد وإصابة أكثر من 11 ألف، منذ بدء العدوان، بحسب ما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية».

حصيلة ضحايا فلسطين منذ بدء العدوان

وأضافت أنه من المتوقع زيادة عدد شهداء فلسطين بسبب نقص حاد بالأدوية والمستلزمات الطبية في مستشفيات القطاع، كما تواجه بالفعل انقطاعًا في إمدادات المياه والكهرباء.

وذكرت أن انقطاع المياه وتدهور منظومة الصرف الصحي في غزة يزيدان مخاطر في تفشي الأمراض والأوبئة بين المراضي الموجودين داخل المستشفيات، مشيرًا إلى أن أكثر من 4800 مريض في قطاع غزة، منهم 1034 مريضًا يحتاجون إلى غسيل الكلى بشكل عاجل.

تفاقم الوضع الصحي

وأشارت إلى أن هجمات الاحتلال الإسرائيلي على المرافق الصحية تتسبب في تفاقم الوضع الصحي، وتحذر من انهيار البرنامج الوطني للتطعيم بسبب وجود تكدس كبير للنازحين الفلسطينيين في مراكز الإيواء، ويزيد مخاطر تفشي الأمراض السارية وينذر بكارثة صحية كبيرة.