طلاب الجامعات ينتفضون وينظمون وقفات احتجاجية تضامنا مع فلسطين (صور)

نظم الآلاف من طلاب الجامعات الحكومية والخاصة عددا من الوقفات الاحتجاجية بمختلف الكليات اليوم، لدعم تصريحات الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، حول رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، والإعلان عن الرفض التام لكافة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والتعامل غير الإنساني مع المدنيين بمختلف المناطق وارتكاب المجازر الوحشية وآخرها مجزرة مستشفى المعمداني بغزة.

انتفاضة طلاب جامعة القاهرة

البداية نظم طلاب كليات الطب البشري والأسنان والزراعة والصيدلة والهندسة وعدد من الكليات في جامعة القاهرة الوقفات الاحتجاجية بمشاركة العمداء والطلاب وأعضاء هيئة التدريس تضامنا مع أهالي فلسطين.

طلاب الجامعة الأخرى

نظم طلاب الجامعة الأمريكية في القاهرة وجامعة مصر وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب وأكتوبر وعدد من جامعات الأقاليم وهي الفيوم والمنيا والمنصورة والإسكندرية عددا من الوقفات والتظاهرات المنددة لأفعال الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، خاصة بعدما قصف مستشفى المعمداني.

الجدير بالذكر، أن عدد من رؤساء الجامعات أعلنوا تأييدهم لمواقف القيادة السياسية تجاه الدولة الفلسطينية، حيث أعلن رئيس جامعة سوهاج تأييده موقف الدولة والاصطفاف مع القيادة السياسية، في كافة الإجراءات والتدابير لوقف مخطط تهجير الأشقاء من قطاع غزة إلى أرض سيناء، موضحاً أن ملايين المصريين مستعدون للتظاهر تعبيراً عن رفض تهجير الفلسطينيين من غزة، ليكون المعيار الوحيد في ذلك هو السلام العادل، وذلك حفاظاً على مقدرات مصر وأمن وسلامة شعبها.