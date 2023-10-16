إقبال طلاب الجامعات المصرية على التبرع بالدم لصالح مصابي غزة (صور)

أطلقت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة بنها، أسبوع التبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين، بكليات الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عيسوي منسق الأسرة طلاب من أجل مصر، وذلك بكلية التجارة بالجامعة، حيث شهدت إقبالا كبير من الطلاب والأساتذة بالكلية والإداريين.

دعم الفلسطينيين

وأعلنت الأسرة، في بيان، انطلاق أسبوع التبرع بالدم بجامعة بنها بكلية العلاج الطبيعي بجامعة بنها، حيث شهدت عملية التبرع إقبالا كبيرا من الطلاب إيمانا منهم بالدور الكبير الذي يقدموه لدعم الأشقاء الفلسطينيين خلال الحرب الدائرة مع العدو الإسرائيلي.

وأضاف منسق عام الأنشطة بجامعة بنها، أن أسرة طلاب من أجل مصر حرصت علي المساهمة بفاعلية كبيرة في تقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين حيث تم التنسيق مع الجهات المختصة وبالفعل تم التدشين بكلية العلاج الطبيعي وتواحدت اليوم بكلية التجارة، وغدا بكلية الحقوق، وعلى مدار الأسبوع سيتم تغطية كافة الكليات بالجامعة، إيمانا من الطلاب والإداريين علي الدور الوطني الذي يجب المشاركة به.

3 أماكن للتبرع بالدم في جامعة الإسكندرية

وواصل طلاب جامعة الإسكندرية، تطوعهم للتبرع بالدم لفلسطين وذلك ضمن حملة بعنوان «التبرع بالدم تضامناً مع الشعب الفلسطيني الشقيق»، بالتعاون مع أسرة «طلاب من أجل مصر» وبعض مؤسسات المجتمع المدني، لليوم الثاني تواليا حيث جرى تخصيص 5 ساعات يوميا مع صباح كل يوم لاستقبال الطلاب والطالبات.

وقال الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، إن الجامعة أطلقت الحملة في إطار حرصها على دعم الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدة والمساندة له، تتضامن إنسانيًا مع أهالي قطاع غزة.

وأضاف قنصوة لـ«الوطن»، أن حملة التبرع بالدم تشهد إقبالا كبيرا على مدار اليومين وذلك من خلال 3 نقاط تمثل في مجمع العلوم الإنسانية والمجمع الطبي، إضافة إلى كلية الهندسة للتسهيل على طلبة الكليات.

مواعيد التبرع بالدم

ودعا رئيس جامعة الإسكندرية، المجتمع السكندري والمجتمع الجامعي لتقديم يد العون والتبرع بالدم، للمساهمة في إنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم، مشيرا إلى استمرار الحملة حتى السبت المقبل، على أن تكون المواعيد من الساعة 7.30 صباحا حتى 12.30 ظهرا.

جامعة أسيوط تطلق حملة موسعة للتبرع بالدم

ونظمت جامعة أسيوط، اليوم الاثنين، حملة للتبرع بالدم، تحت شعار «تبرعك بدمك.. ينقذ روح»، وتستمر الحملة حتى الخميس 19 أكتوبر الجاري.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة؛ توفير سيارتين نقل دم؛ للتبرع داخل الجامعة، أمام القرية الأوليمبية؛ وذلك لإتاحة الفرصة أمام أعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب بالجامعة؛ للتبرع بالدم، و في أقرب نقطة لهم؛ دون تعطيل حركة العمل، أو الدراسة.

كما سيتم توفير سيارة نقل دم بجامعة أسيوط الأهلية بأسيوط الجديدة، يوم الأربعاء المقبل، ومن المقرر أن يتم نقل أكياس الدوم إلى بنك الدم الرئيس بالمستشفى الجامعي، ومن ثم نقلها إلى قطاع غزة.

استمرار حملة التبرع بالدم في جامعة سوهاج

وتواصل جامعة سوهاج، لليوم الثاني على التوالي، حملتها للتبرع بالدم للشعب الفلسطيني الشقيق، والتي تنظمها طلاب من أجل مصر على مدار أسبوع، لتقديم الدعم الفوري والإغاثة الانسانية لدولة فلسطين وتقديم المساعدات اللازمة لهم في محنتهم التي يمرون بها خلال الفترة الحالية.

وتفقد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة صباح اليوم حملة التبرع بالدم بمقري الجامعة الجديد والقديم، وأكد حرص إدارة الجامعة علي التضامن مع أهالي فلسطين، والتبرع بالدم؛ للمساهمة في إنقاذ الأرواح، ومساعدة الضحايا، وأسرهم، لتخفيف من حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.