«التعليم العالي»: قرب انتهاء أعمال تنسيق الجامعات بتسكين طلاب الأزهر

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق، أن مكتب التنسيق الرئيسي ومقره جامعة عين شمس، نجح في الانتهاء من ترشيح طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، خلال الفترة الماضية الخاصة بأعمال تنسيق الجامعات 2023، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

ولفت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن الفترة الحالية تشهد أعمال تقليل اغتراب طلاب الشهادات الفنية والمتخلفين من مرحلة الثانوية العامة 2023، ومرحلة تسجيل الرغبات لطلاب تنسيق طلاب الثانوية الأزهرية المتقدمين للكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي.

تنسيق الجامعات 2023

أوضح رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على التنسيق، أن أعمال تنسيق الجامعات ستنتهي بقبول لطلاب الشهادات الأزهرية والإعلان النهائي عن نتائج مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات المختلفة، مشيرا إلى أن أعمال التسجيل والقبول بالكليات، ستنتهي قبل مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول بفترة، كي يتمكن الطلاب من الالتحاق بالكليات.

وتابع رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي، أن مكتب التنسيق الرئيسي وفروعه بالمحافظات، يؤدون خدماتهم طوال العام الدراسي لجميع الطلاب، وأن أعماله لا تقتصر على ترشيح الطلاب للكليات المختلفة فقط، لكن هناك خدمات أخرى، كمتابعة أعمال الطلاب الدراسين في الخارج، ومتابعة العملية التعليمية، والتواصل مع الجهات المختصة، للتأكد من شهادات الطلاب وغيرها من الخدمات.