حملة «مواطن» تؤيد موقف السيسي الرافض لتهجير الفلسطينيين

أعلنت حملة مواطن لدعم مصر، دعمها وتأييد لتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقاءه بالمستشار الألماني أولاف شولتس، صباح اليوم، بشأن القضية الفلسطينية، ووقوفه ضد تصفيتها ورفضه القاطع لتهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء.

وأكدت الحملة، في بيان لها، أنَّها تدعم الموقف الثابت للدولة المصرية نحو القضية الفلسطينية، واصرارها الداعي لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وعدم الانجرار وراء استفزازات الكيان الصهيوني المحتل، الذي يسرع من وتيرة الأحداث لتحقيق حلم بناء دولتهم المزعومة.

وأعلنت الحملة، جاهزيتها واستعدادها لأي قرارات تصدر من القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي، كظهير شعبي يقف خلف قادته من أجل الحفاظ على الأمن القومي وعدم تعرض الدولة لأي مخاطر، واستغلال بعض النفوس الضعيفة لإعادة الفوضى مرة أخرى إلى مصرنا الحبيبة وهو ما نرفضه جملة بشكل قاطع، شعارًا واضحًا وهو «كن مع الوطن» وسنبقى معه بكل ما نملك.