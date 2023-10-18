15 تصريحا للرئيس السيسي بشأن فلسطين خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني

15 تصريحاً للرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن القضية الفلسطينية، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، أكّد خلالها أنَّ الحصار المطبق على قطاع غزة هدفه نقل الفلسطينيين إلى مصر، ونرفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء: «إذا استدعى الأمر أن يطلب الرئيس من الشعب المصري الخروج للتعبير عن رفض فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء فسترون ملايين المصريين يخرجون لدعم الموقف المصري»، بحسب ما نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

15 تصريحاً للرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن القضية الفلسطينية

- أتقدم بخالص التعازي في ضحايا مستشفى المعمداني بغزة.

- ما يحدث في غزة الآن ليس توجيه عمل عسكري ضد حماس لكنه محاولة دفع المدنيين لتهجيرهم لمصر.

- الحصار المطبق على القطاع هدفه نقل الفلسطينيين إلى مصر، ونرفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

- إذا استدعى الأمر أن أطلب من الشعب المصري الخروج للتعبير عن رفض فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء فسترون ملايين المصريين يخرجون لدعم الموقف المصري.

- التهجير من غزة إلى سيناء سيؤدي إلى نقل المقاومة إلى سيناء وستصبح قاعدة عمليات ضد إسرائيل وسيؤدي ذلك إلى المواجهة مع مصر.

- تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر سيعقبه تهجير سكان الضفة الغربية للأردن، لذلك نرفض هذا الخيار ونحذر من خطورته.

- مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية أو أي محاولة لتهجير الفلسطينيين قسراً من أرضهم.

- التصعيد بقطاع غزة ينذر بمخاطر جسيمة على المدنيين وعلى شعوب المنطقة.

- الوضع الإنساني في غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة.

- لا نبرر أي عمل يستهدف أي مدني.

- مصر حريصة على السلام بإخلاص ونحتاج إلى عدم تبديد ذلك بفكرة غير قابلة للتنفيذ.

- مصر لم تغلق معبر رفح منذ بدء الأزمة والقصف الإسرائيلي حال دون عمله.

-ما حدث في المنطقة هو نتيجة عدم الاعتراف بدولة فلسطينية على مدار الـ 30 عاماً السابقة.

- مصر داعمة لحق الشعب الفلسطيني المشروع في أرضه.

- ضرورة التعامل مع القضية بمنظور شامل يضمن حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.