«المتحدة» تدعم موقف السيسي تجاه القضية الفلسطينية: تحدث بلسان 100 مليون مصري

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تأييدها الكامل لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي من القضية الفلسطينية إجمالا، ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التي اندلعت في قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.

موقف مصر جاء متسقا وواضحا مع الإرادة الشعبية المصرية

وذكرت الشركة المتحدة أن موقف مصر جاء متسقا وواضحا مع الإرادة الشعبية المصرية عبر التاريخ، إذ تحدث الرئيس بلسان 100 مليون مصري، مؤكدا استعدادهم التام للخروج تأييدا لما قاله الرئيس، والذي عبر بوضوح كعادته رفض فكرة تهجير الفلسطينيين إلى مصر، موضحا خطورة مثل هذه الأفكار التي يمكن أن تجر المنطقة إلى حرب جديدة بين مصر وإسرائيل بعد عقود من السلام.

الشركة المتحدة تثمن تحذيرات الرئيس السيسي

وتثمن الشركة المتحدة التحذيرات التي أطلقها الرئيس السيسي، والتي تتسق وتتطابق مع مشاعر جموع المصريين، عندما أكد أن التهجير معناه الوحيد والراسخ هو القضاء على القضية الفلسطينية نهائيا.