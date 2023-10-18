وقفات طلابية بجامعة المنيا للتنديد بممارسات الاحتلال الإسرائيلي في غزة

نظم طلاب جامعة المنيا وقفات احتجاجية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك ترديد هتافات تعطي رساله قوية من داخل الجامعة مثل «بالروح والدم نفديك يا أقصي».

ونشر عدد كبير من الطلاب فيديوهات للتظاهرات علي حساباتهم الشخصية لتوثيق هذه اللحظة التاريخية لهم، تضامنا مع الشعب الفلسطيني الحبيب.

وتوافد عدد من طلاب جامعة المنيا، على سيارات التبرع بالدم في لافتة إنسانية منهم من أجل تقديم المساعدات اللازمة لأبناء الشعب الفلسطيني، نتيجة الأحداث العنيفة الأخيرة التي يتعرضون لها.

طلاب جامعة المنيا يتبرعون بالدم

وحرص طلاب جامعة المنيا على المشاركة في حملة التبرع بالدم لصالح أبناء الشعب الفلسطيني، باعتبار أن مشاركتهم بمثابة واجب إنساني عليهم تجاه المصابين في قطاع غزة، وذلك من أجل إنقاذ حياتهم وكذلك مساعدة الضحايا وأسرهم.

وتأتي مشاركة طلاب جامعة المنيا في حملة التبرع بالدم لصالح مصابي قطاع غزة للتأكيد على مدى دعمهم لأبناء الشعب الفلسطيني والوقوف جانبهم في محنتهم التي يعانون منها خلال الفترة الحالية، نتيجة الأحداث العنيفة التي يتعرضون لها من جانب الجيش الإسرائيلي.

مظاهرات طلابية في جميع المحافظات

وشارك عدد كبير من طلاب جامعات مصر في حملات التبرع بالدم لصالح المصابين في قطاع غزة، حيث يأتي ذلك في إطار تقديم المساعدات الضرورية التي يحتاجوها ومد يد العون لهم.