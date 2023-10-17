جامعة المنيا تنظم ندوة تثقيفية احتفاء بالذكرى الـ50 لنصر أكتوبر المجيد

قال اللواء محمد الغباري، مستشار مدير أكاديمية ناصر، إن الفكر الاستراتيجي ودقة التخطيط أهم أدوات النصر في حرب أكتوبر، واستخدام الأساليب التكتيكية أمام العدو، وإعداد القوات والتدريب على كل ما هو مشابه لمسرح المعركة وللحرب، توظيف رجال القوات المسلحة والجنود لمواجهة العدو ومن ثم تحقيق النصر العظيم، مؤكداً أن هذا النصر هو منهج حياة لكل من أراد التميز، مستشهداً بعزيمة أبطال أكتوبر التي صنعت التاريخ لبلادنا وسطرت إنجازاته، موصيا الطلاب بقراءة التاريخ والتعمق في أحداثه، حتى لا يصابوا بتوابع الحرب الإلكترونية التي تستهدف زعزعة ثقتهم في بلادهم، وليدركوا عظمة مصر وما صنعته من تاريخ سيظل محفور في الأذهان.

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية التي نظمتها جامعة المنيا بمناسبة الذكرى الـ50 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، في إطار فعاليات الجامعة التي تقيمها طوال شهر أكتوبر؛ لإحياء روح النصر واستلهاماً للدروس المستفادة لحرب أكتوبر وتقديراً لقواتنا المسلحة، والتي حضرها الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، اللواء محمد الغباري، مستشار مدير أكاديمية ناصر العسكرية، واللواء محمد محمد عبد القادر، وهما من أبطال حرب أكتوبر المجيدة.

روح النصر والطريق نحو الجمهورية الجديدة

وأكد رئيس جامعة المنيا تشجيع طلاب الجامعة ومنتسبيها على مواصلة النجاح وما شملته حرب أكتوبر من قيم عظيمة ومعانٍ سامية منهجاً للحياة نستلهم منه روح النصر ونستمد منه طريقنا نحو الجمهورية الجديدة.

المحطات الشيقة في حرب أكتوبر

كما تناول اللواء محمد عبد القادر صاحب المجموعة القصصية والشعرية بعنوان شمس الأصيل وكتاب انتصرنا، دور المدفعية في حرب أكتوبر واشتراكها في التمهيد الذي يسبق العبور مع قوات الطيران، وضرب المدفعة لثلاث قصفات للشاطئ الشرقي لقناة السويس وخط برليف لتدمير 31 نقطة حصينة على طول الخط وليس الساتر الترابي فقط، تمهيداً لبدء الجنود المشاة في العبور بالقوارب، مستعرضاً عدد من المحطات الشيقة قصصياً في حرب أكتوبر وهي محطة وصول الأمر بالعبور وقدر السرية في هذه المعلومة وعدم تسريبها للعدو، وصعود الجنود لخط برليف وهم يحملون كامل أسلحتهم الثقيلة، والتصويب علي الأهداف بدقة، من خلال خصائص الصوت والضوء التي ابتكرها خلال الحرب لصد عمليات الإغارة علي الجيش المصري، مستعرضاً احدى الوقائع الإنسانية لأحد شهداء حرب أكتوبر.

وفي ختام حديثه قام بإلقاء أحدى القصائد الشعرية التي تعبر عن ملحمة العبور العظيم، وتسرد يوميات الحرب العظيمة.