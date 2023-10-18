قيادي بـ«الشعب الجمهوري»: مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية وتهجير شعبه

أدان عياد رزق، القيادي بحزب الشعب الجمهوري، الهجوم الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة والذي أسفر عن مقتل مئات الأبرياء من بينهم أطفال، معتبرا أنه اعتداء سافر ووحشي وخسيس وجريمة إنسانية كبرى، بالإضافة إلى أنه يدل على انتهاك لكل المواثيق والاتفاقيات الدولية ومن قبلها انتهاكا للإنسانية وقيمها.

وأكد في بيان له اليوم أن كل ما يرتكبه الكيان الإسرائيلي المحتل يعد جرائم حرب لابد أن يعاقب عليها القانون الدولي، متعجبا من صمت دول العالم والمنظمات الحقوقية والدولية من اعتداء اسرائيل الغاشم على المواطنين الفلسطينيين المدنيين، مجددا دعوته لوقف الحرب وسباق التسلح والعقاب الجماعي الذي يمارسه الكيان الصهيوني.

مصر لن تسمح بطرد الشعب الفلسطيني

وأكد أن مصر لن تتهاون ولم تسمح بتصفية القضية الفلسطينية وطرد الشعب الفلسطيني وتهجيره من أرضه، موضحا أن مصر ترفض جميع الاعتداءات الغاشمة على المواطنين المدنيين، فضلا عن أنها دائما تسعي دائما لمساندة الشعب الفلسطيني، مطالبا الشعب الفلسطيني بأن يتحمل وأن يصمد على أراضيهم وعدم تركها لقوات الاحتلال وعدم الاستجابة لدعوات الاحتلال بترك منازلهم.

وأشار إلى جهود مصر الحثيثة ودعوتها إلى قمة القاهرة للسلام السبت المقبل، بمشاركة العديد من الزعماء والرؤساء لوقف العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، والتي تسعى إلى إنهاء هذا الاستهداف العشوائي في ظل مساعي المجتمع الدولي على التحرك بسرعة لوقف العنف ومحاسبة المسئولين عنه.

فتح ممرات آمنة لتوصيل جميع المساعدات الإنسانية

وذكر أن الوضع يزداد تعقيدا، مشددا على ضرورة السرعة لفتح ممرات آمنة لتوصيل جميع المساعدات الإنسانية بشكل عاجل للمدنيين المحاصرين في غزة، باعتبارها من حقوق الإنسان والانسانية.