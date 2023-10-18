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رئيس نادي القضاة يندد بالاعتداء الإسرائيلي على غزة ويثمن موقف القيادة السياسية

كتب:

محمد عيسى
03:17 م | الأربعاء 18 أكتوبر 2023
آثار الاحتلال على فلسطين

آثار الاحتلال على فلسطين

ندد المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادي القضاة، بالاعتداء الهمجي الإسرائيلي على المدنيين المسالمين بقطاع غزة، واصفًا إياه بالعمل الإجرامي الذي يستوجب المسائلة الدولية.

وقال رئيس نادي القضاة، إنَّ تهجير الشعب الفلسطيني من غزه للحدود المصرية إنهاء للقضية الفلسطينية العادلة، وتهديدًا للأمن القومي المصري.

وثمن المستشار محمد عبدالمحسن، الموقف القوي للقيادة السياسية المصرية الداعمة للقضية الفلسطينية، والمحافظة على مقدرات الوطن وأمنه واستقراره.

وشهدت القاهرة والمحافظات صباح اليوم الأربعاء، تأييدا شعبيا لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتفويضًا لحماية أرض مصر من المخاطر والحرب مع إسرائيل وإنهاء مسيرة سلام استمرت لعقود.

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