مظاهرة في الإسكندرية للتنديد بمخططات تهجير أهالي غزة إلى سيناء (صور)

انطلقت مظاهرة شبابية من أمام مجمع العلوم الإنسانية بشارع سوتر وسط الإسكندرية، لدعم القضية الفلسطينية، بعد قصف مستشفى المعمداني الذي أسفر عن استشهاد العشرات من الأطفال والكبار، وذلك بالتزامن مع استمرار حملة التبرع بالدم في جامعة الإسكندرية لصالح مصابي غزة.

الشباب السكندري يدعمون القضية الفلسطينية

وتجمع الشباب في شارع سوتر مقدمين ملحمة من التظاهر ضد انتهاك حقوق الإنسان من قبل السلطات الإسرائيلية، ومنددين بما حدث عبر ترديد عشرات الهتافات لدعم القضية الفلسطينية، ودعم تصريحات الرئيس خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، حول رفض تهجير الفسطينيين إلى سيناء.

أعلام فلسطين وتنديد بهجوم إسرائيل

ورفع الشباب إعلام فلسطين ونددوا بما فعلته إسرائيل، حيث رفعوا صور رئيس الوزراء الإسرائيلي غارقة في الدم، ووصفوه بأنه «مجرم حرب»، فيما كان الشعار الأهم الذي رُفع هو: «فلسطين قضيتي»، معبرين عن آرائهم بشكل سلمي.