تضامنا مع الأشقاء.. كيف دعمت حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي فلسطين؟

منذ اندلاع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبدء تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي العديد من العمليات التخريبية والمجازر ضد المدنيين في قطاع غزة، أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تضامنها الكامل مع الأشقاء الفلسطنيين، وأكدت دعمها المطلق مع قرارات القيادة السياسية المصرية المستمرة حفاظًا على الأمن والسلام بالمنطقة، وحفاظًا على الحقوق المشروعة لشعب فلسطين.

وفي هذا الإطار، توضح «الوطن» مواقف حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، المؤكدة على دعمها للقضية الفلسطينية:

المشاركة في حملات التبرع بالدم لأهل فلسطين

- قام المستشار محمود فوزي رئيس الحملة هو وأعضاء الحملة الرسمية، يوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر 2023، بالمشاركة في حملات التبرع بالدم للشعب الفلسطيني بمركز الدم الإقليمي بالعجوزة، داعين كل مواطن مصري ومصرية قادرين على التبرع بالدم أن يتوجه فورًا للتبرع في نقاط التبرع المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

- رفضت الحملة الرسمية كل الفروض والتصورات التي طرحتها إسرائيل حول إمكانية تهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء لكونها مخالفة للقواعد القانون الدولي الانساني، مؤكدة أن لا حل إلا بناء على السلام العادل بإقامة دولتين وضمان حق الأشقاء الفلسطينيين في البقاء في أراضيهم واستعادة ما سلب منهم بالمخالفة لمقررات الشرعية الدولية.

تعليق أنشطة الحملة تضامنا مع أهل غزة

- أعلنت الحملة إلغاء جميع فعالياتها واللقاءات المقرر عقدها اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023 بمقر الحملة الرئيسي تضامنًا مع الأحداث المتصاعدة في قطاع غزة والقصف الإسرائيلي الوحشي والمتعمد لمستشفى الأهلي المعمداني مساء يوم الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر 2023 والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين الأشقاء.

- ثمّنت الحملة انطلاق قوافل إنسانية شاملة نحو أهل فلسطين، والتي ضمت 106 قاطرات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية، لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه الفترة الصعبة، و1000 طن من المواد الغذائية واللحوم، لضمان تلبية احتياجات الأسر الفلسطينية في تأمين وجباتها اليومية وكذلك 40 ألف بطانية و80 خيمة، لتوفير الحماية والراحة للمهجرين والمحتاجين.